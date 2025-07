Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt, Polizei bittet um Hinweise

Arnsberg (ots)

Um Hinweise zu einem Unbekannten bittet die Polizei nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Supermakt im Brückencenter Montagnachmittag. Gegen 15:50 Uhr hat der Tatverdächtige einen Mitarbeiter geschlagen. Der 36-Jährige Mendener hatte zuvor beobachtet, dass der Unbekannte Getränke in dem Geschäft "Zum Schützenhof" entwendet hat. Der Dieb ergriff die Flucht. Der 36-Jährige ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Sofort eingeleitet Fahndungen haben bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Täter geführt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Die Polizeiwache in Arnsberg erreichen Sie unter 02932 - 90200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell