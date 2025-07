Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrerin stürzt, als ein Bus vorbeifährt - Ersthelferin und Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr ist der Unfall zwischen Müschede und Hachen / Wennigloh passiert. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall mitbekommen haben, sich zu melden. Auf der "Rönkhauser Straße" war die 65-Jährige aus Arnsberg mit ihrem Rad in Richtung Hachen unterwegs. "Am langen Stück" wollte sie nach links Richtung Wennigloh abbiegen. Zeitgleich ist ein Bus an ihr vorbei in Richtung Hachen gefahren. Als die 65-Jährige von ihrem Fahrrad abgestiegen ist, stürzte sie. Bei dem Unfall ist sie leicht verletzt worden. Eine Ersthelferin, die mit ihrem Auto hinter dem Bus fuhr, hat der verletzten Radfahrerin geholfen. Diese Helferin ist für die Polizei eine wichtige Zeugin. Sie und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02932 - 90200 bei der Polizeiwache in Arnsberg zu melden.

