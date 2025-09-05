PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Containerbrand vermutlich nach technischen Defekt

Nordhausen (ots)

Auf dem Gelände der Abfallwirtschaft in der Robert-Blum-Straße kam es am Freitag gegen 02.40 Uhr zu dem Brand eines Containers, in dem verschiedeneren Sperrmüll lagerte. Zum Ablöschen kamen die Kameraden der Nordhäuser Feuerwehr zum Einsatz. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

