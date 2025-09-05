Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Containerbrand vermutlich nach technischen Defekt
Nordhausen (ots)
Auf dem Gelände der Abfallwirtschaft in der Robert-Blum-Straße kam es am Freitag gegen 02.40 Uhr zu dem Brand eines Containers, in dem verschiedeneren Sperrmüll lagerte. Zum Ablöschen kamen die Kameraden der Nordhäuser Feuerwehr zum Einsatz. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.
