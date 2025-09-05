PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeivollzugsbeamter im Einsatz verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen am Donnerstagabend in einem Klinikum zum Einsatz, nachdem sich ein renitenter Patient aggressiv gegenüber dem Krankenhauspersonal verhielt. Beamte unterstützten die Mitarbeiter, wobei der 33-jährige Patient plötzlich nach einem Gegenstand griff und ihn in Richtung eines Polizeibeamten warf. Dieser wurde hiervon getroffen und schwer verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen ordnete diese ein Blutprobenentnahme bei dem 33-Jährigen Mann an, da der Verdacht des Konsums berauschender Mittel bestand.

Der renitente Patient wurde anschließend in ein Fachklinikum eingewiesen, aufgrund der psychischen Auffälligkeiten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

