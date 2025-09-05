Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Heldrungen (ots)

Zwei Autos befuhren am Donnerstag gegen 14.45 Uhr die Landstraße 3086 zwischen Reinsdorf und Heldrungen hintereinander. Im Bereich des Heldrungener Bergs musste der Vorausfahrende aufgrund von Ackerarbeiten und entstandenen Staub die Fahrt verlangsamen. Der Nachfolgende bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Bei dem Aufprall verletzten sich insgesamt drei Fahrzeuginsassen in den beiden beteiligten Fahrzeugen leicht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr zum Einsatz. Die Verletzten wurden in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

Ein Fahrzeug musste in der Folge des Unfalls abgeschleppt werden. Bis etwa 16 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderung. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell