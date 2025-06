POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (12.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Neuburger Straße. Eine 73-jährige Frau wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 08.30 Uhr überquerte die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen zu Fuß die Neuburger Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 38-jährigen Autofahrer. Die 73-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 38-Jährige blieb unverletzt. Zur ...

