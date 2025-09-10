Polizei Hamburg

POL-HH: 2500910-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Zeit: seit 31.08.2025, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wandsbek, Alphonsstraße

Seit gestern fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 69-jährigen Günter H. aus dem Hamburger Stadtteil Wandsbek.

Näheres hierzu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6114086

Der Vermisste ist in einem Hamburger Krankenhaus verstorben.

Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell