POL-HH: 2500910-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Wandsbek
Hamburg (ots)
Zeit: seit 31.08.2025, 12:00 Uhr
Ort: Hamburg-Wandsbek, Alphonsstraße
Seit gestern fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 69-jährigen Günter H. aus dem Hamburger Stadtteil Wandsbek.
Der Vermisste ist in einem Hamburger Krankenhaus verstorben.
Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
