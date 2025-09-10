Polizei Hamburg

POL-HH: 250910-5. Eine Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.09.2025, 17:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Jenfeld, Elfsaal

Vergangenen Donnerstag haben Polizistinnen und Polizisten einen 79-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein versuchtes Tötungsdelikt begangen zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft führen die Ermittlungen.

Der 79-jährige Deutsche lebt in einer Pflegeeinrichtung im Hamburger Stadtteil Jenfeld.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde er von Pflegekräften im Zimmer seines 64-jährigen Mitbewohners angetroffen, als er versuchte, den im Bett liegenden jüngeren Mann zu ersticken. Die Pflegerinnen und Pfleger ergriffen den 79-Jährigen und riefen zeitgleich die Polizei.

Der Tatverdächtige attackierte dabei auch die Pflegekräfte und wurde wenig später von den alarmierten Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats 38 (PK 38) vorläufig festgenommen.

Der 64-Jährige blieb durch den Angriff unverletzt.

Der 79-Jährige, der sich offensichtlich aufgrund seiner Vorerkrankungen in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nach einer Begutachtung durch einen Amtsarzt in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Ein Haftrichter erließ gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Unterbringungsbeschluss gegen den Mann.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell