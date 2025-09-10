PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Parkendes Auto bei Vorbeifahrt beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Nebeniusstraße geparkten, silbernen BMW und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Als die 38-jährige Fahrzeughalterin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie neben Schäden am Außenspiegel sowie an der Chromzierleiste auch einen Zettel mit einem anonymen Zeugenhinweis zum unfallverursachenden Fahrzeug fest. Leider führte dieser Hinweis bislang nicht zum Unfallverantwortlichen.

Der Unfallschaden lässt sich auf etwa 1.000 Euro beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet die bzw. den Hinweisgebenden oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Das könnte Sie auch interessieren