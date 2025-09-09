PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter sprüht Pfefferspray auf Tanzfläche - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:00 Uhr, sprühte eine bisher unbekannte Täterschaft Pfefferspray auf die Tanzfläche einer Bar am Schillerplatz. Hierdurch erlitt eine 26-jährige Frau Augenreizungen und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Weitere Personen gaben an, ein leichtes Halskratzen zu verspüren. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Hemsbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Täterin geben können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben, sich unter der Tel.: 06201 / 71207 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

