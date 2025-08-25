PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Quad-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, L 602;

Unfallzeit: 25.08.2025, 06.40 Uhr;

Bei einem Unfall schwer verletzt hat sich der Fahrer eines Quads am Montagmorgen in Bocholt. Der 35-jährige Bocholter fuhr gegen 06.40 Uhr auf der L 602 in Richtung Bocholt. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache auf der Brücke über der Frankenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Er verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Fahrbahn nach links und prallte dort gegen die Lärmschutzmauer. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

