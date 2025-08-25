Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Bürogebäude eingebrochen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Werner-von-Siemens-Straße;

Tatzeit: 24.08.2025, 23.10 Uhr;

In das Bürogebäude einer Firma eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Werner-von-Siemensstraße in Gescher. Die Einbrecher öffneten gegen 23.10 Uhr gewaltsam die Eingangstür. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell