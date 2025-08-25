POL-BOR: Gescher - In Bürogebäude eingebrochen
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Werner-von-Siemens-Straße;
Tatzeit: 24.08.2025, 23.10 Uhr;
In das Bürogebäude einer Firma eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Werner-von-Siemensstraße in Gescher. Die Einbrecher öffneten gegen 23.10 Uhr gewaltsam die Eingangstür. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)
