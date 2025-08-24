Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden: Öffentlichkeitsfahndung: 76-jähriger Mann aus Heiden vermisst. Abschlussmeldung

Heiden (ots)

Der seit heute als vermisst gemeldete Mann ist zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise für eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Mannes aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell