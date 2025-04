Polizei Dortmund

POL-DO: Plantage im Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckt - Polizei stellt Cannabispflanzen sicher

Dortmund (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Donnerstag (10. April) gegen 12:30 Uhr die Polizei. Er hatte im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Servatiusstraße in Dortmund Huckarde mehrere Cannabispflanzen entdeckt. Die Polizei stellte die Pflanzen sicher.

Die Polizei entdeckte im Keller des Mehrfamilienhauses mehrere Cannabispflanzen sowie weitere Utensilien, die zur Herstellung und Verpackung von Cannabis geeignet sind. Der Strom für die Beleuchtung der Pflanzen wurde offenbar über ein Balkonkraftwerk erzeugt. Ein 48-jähriger Mieter war Nutzer der Kellerräume. Er war nicht zu Hause war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ ein Richter des Amtsgerichts Dortmund einen Durchsuchungsbeschluss für die betroffenen Kellerräume sowie die Wohnung des Dortmunders. In der Wohnung fanden die Polizisten weiteres Cannabis und Material, das zur Herstellung geeignet ist.

Die Pflanzen und das Cannabis stellte die Polizei sicher. Den Mieter erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Cannabiskonsumgesetz.

