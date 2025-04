Polizei Dortmund

POL-DO: Straßenraub an der Kreuzung Königswall

Brinkhoffstraße - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0339

Am Donnerstag (10.04.) gegen 21:37 Uhr versuchte ein unbekannter Mann einen 20-jährigen Dortmunder zu berauben. Der Dortmunder war zu Fuß vom Dortmunder Hauptbahnhof über den Königswall in Richtung Brinkhoffstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung schlug ihn der Täter von hinten und versuchte ihm die Goldkette vom Hals zu reißen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Nordafrikanischer Typus - 20 - 25 Jahre alt - 180 cm groß - Dreitagebart - Dunkle "Gucci"-Mütze, schwarze Jacke und blaue Jeanshose

Ein weiterer Unbekannter erschien am Tatort und flüchtete mit dem Täter.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- Nordafrikanischer Typus - 20 - 25 Jahre alt - 180 cm groß - Schwarze Jacke, helle Hose

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinem Begleiter machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell