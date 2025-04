Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schokoriegel gestohlen - Bundespolizei stellt antike Waffe sicher

Dortmund (ots)

Gestern Mittag (2. April) soll ein Mann in einer Drogeriefiliale im Dortmunder Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Bundespolizisten beschlagnahmten wenig später eine Muskete.

Gegen 12:40 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts im Hauptbahnhof Dortmund die Bundespolizei über einen Diebstahl. Ein 30-Jähriger soll drei Energieriegel an sich genommen und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne diese zu bezahlen. Der Ladendetektiv hatte die Tat beobachtet und den Mann beim Verlassen der Filiale gestellt. Auf dem Weg in die Büroräume soll der ungarische Staatsbürger provokant von einem der Schokoladenriegel abgebissen haben. Der Mitarbeiter befragte den Wohnungslosen zu weiterem Diebesgut. Daraufhin öffnete dieser seine Sporttasche, in welcher der Angestellt eine Muskete erkennen konnte. Hierbei handelt es sich um ein schweres, langes Vorderladergewehr mit glattem Lauf. Daraufhin fixierte er den Mann an einem Stuhl und verständigte die Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die antike Waffe. Ob diese Handfeuerwaffe noch funktionstüchtig ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Identität stellten sie anhand seiner ungarischen Identitätskarte fest. Ein Fingerabdruckscan bestätigte diese zweifelsfrei.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell