POL-BOR: Vreden - Einbruch in Toilettenanlage
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: 23.08.2025, 09.45 Uhr; Bislang unbekannte Täter haben am Busbahnhof in Vreden zwei Münzgeldautomaten einer Toilettenanlage aufgebrochen. Sie öffneten die Automaten gewaltsam und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der genaue Tatzeitpunkt ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
