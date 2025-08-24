Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Pkw beschädigt und geflüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Gleisweg; Unfallzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr; Einen schwarzen Citroen C 5 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Heek. Das Auto stand am Samstagmittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Gleisweg, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten links beschädigte. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen älteren dunkelblauen VW Bulli gehandelt haben. Der Bulli war mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 50 - 55 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, trug einen Dreitagebart und eine auffällig schmale Brille. Zur Unfallzeit war er mit einem blauen Poloshirt bekleidet. Der Beifahrer hatte dunkle Haare, war bekleidet mit einem Adidas Pullover und Jogginghose. Beide Personen sprachen gebrochenes Deutsch. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell