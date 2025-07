Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am Pkw

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Grüne Straße, 16.07.2025, 09:15 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde ein Reifen am Pkw des Pflegedienstes "Nachbarschaftshilfe Bodenfelde" zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell