POL-NOM: 23-jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und leistet Widerstand

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen/ OT Ellierode, Ahornstraße, Mittwoch, 16.07.2025,18.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Durch eine bislang unbekannte Ursache geriet eine Fritteuse in einer Gastronomieküche in der Ahornstraße in Ellierode am gestrigen Nachmittag in Brand. Die fast 50 alarmierten Feuerwehrkräfte der Feuerwehren aus Hardegsen, Ellierode, Lichtenborn und Uslar konnten den Brand bereits vor Eintreffen der Polizei ...

mehr