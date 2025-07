POL-NOM: Verkehrsunfall durch querenden Igel

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Barumstraße, Mi. 16.07.2025, 11:40 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Mittwochmittag in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 63-jährige Frau aus Dassel mit ihrem Pkw die Barumstraße und wollte im Bereich Altendorfer Tor in diese Straße abbiegen. Daher verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Eine dahinter befindliche 77-jährige ...

