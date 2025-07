Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Tankstelle - Tabakwaren entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Mittwoch, 16.07.2025, 23.00 Uhr - Donnerstag, 17.07.2025, 03.56 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Einbruch in eine örtliche Tankstelle kam es in der vergangenen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch einschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle und entwendete einige Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell