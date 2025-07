Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und Diebstahl aus Pkw

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Kottberg (Parkplatz Nahkauf), zwischen dem 14.07.2025, 20:30 Uhr und dem 15.07.2025, 08:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheibe der Beifahrerseite eines grauen OPEL CORSA von einem 34-jährigen aus Bodenfelde und durchwühlten den Fahrzeuginnenraum. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 EUR. Bei einem schwarzen BMW-CABRIOLET einer 50-jährigen aus Bodenfelde wurde das Cabriolet-Verdeck zerschnitten und ebenfalls die Scheibe der Beifahrerseite zerstört. Aus diesem Fahrzeug wurde Kleingeld und ein Rucksack entwendet. Die Höhe des Sachschadens hierbei beträgt ca. 2.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Bodenfelde Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell