Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall zwischen zwei Lkw mit einer verletzten Person

Eichsfeld (ots)

Am 30.10.2024 gegen 10:50 Uhr befuhren eine Sattelzugmaschine und ein Lkw hintereinander die L 1005 von Heiligenstadt in Richtung Siemerode. Am Kreisel zur Auffahrt der A 38 in Richtung Göttingen musste der vorausfahrende 50-jährige Fahrer die Vorfahrt gewähren und verringerte entsprechend seine Geschwindigkeit, was der hinterherfahrende 30-jährige Fahrer zu spät bemerkte. In der weiteren Folge kam es zum Auffahrunfall und entsprechenden Sachschäden von mehreren tausend Euro an beiden Fahrzeugen. Der Sattelauflieger musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Außerdem wurde dessen Fahrer leicht verletzt, konnte aber nach der Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell