Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete am Sonntag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr ein an einem Baum in der Straße Am Lautenberg in Suhl angeschlossenes E-Bike der Marke "Giant". Das Zweirad hat einen Wert von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des schwarzen Fahrrades oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0064719/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell