Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall in Northeim - Fahrradfahrerin leicht verletzt

37154 Northeim, Alte Straße, Dienstag, 15.07.2025, 10.00 Uhr

Eine 52-jährige Frau befuhr am Dienstagvormittag mit ihrem Pkw die "Alte Straße" in Northeim und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in die "Hannoversche Straße" abbiegen. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 18-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde die 18-jährige Frau leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800,00 Euro.

