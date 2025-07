Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Personen.-und erheblichem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Landesstraße 592 (Billerbeck-Ippensen), Gemarkung Billerbeck. Zeit: Mittwoch, 16. Juli 2025, 22:24 Uhr. Ein 31-jähriger Einbecker befuhr mit seinem PKW Hyundai die Landesstr. 592 aus Richtung Billerbeck kommenend in Fahrtrichtung Ippensen. Nach der dortbefindlichen abknickenden Vorfahrtsstraße überholt der Einbecker trotz unklarer Verkehrslage zwei vor ihm fahrende PKW und kollidiert frontal mit einer entgegenkommenden 73-jährigen Bad Gandersheimerin, die die Landesstr. 592 mit ihrem PKW Ford in Richtung Billerbeck befuhr. Die Bad Gandersheimerin und ihr Beifahrer (Ehemann) wurden durch den Unfall schwer verletzt und sie wurden mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der Unfallverursacher verletzte sich nicht, er wurde jedoch vorsorglich ärztlich versorgt. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und der Gesamtsachschaden wurde auf 18000.- Euro geschätzt.

