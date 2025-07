Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hagenmühlenweg, dortiger Parkplatz, am 07.07.2025, zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr Im angegebenen Tatzeitraum hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Hagenmühlenweg in Bad Gandersheim am linken Vorderrad eines grauen Seat einer 60-jährigen Geschädigten aus Bad Gandersheim eine Radmutter gelöst. Gegen den bislang unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell