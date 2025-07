POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße, Mittwoch, 16.07.2025, 23.00 Uhr - Donnerstag, 17.07.2025, 03.56 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Einbruch in eine örtliche Tankstelle kam es in der vergangenen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch einschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle und entwendete einige Tabakwaren in ...

