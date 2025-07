Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Ladendiebstahl im ReWe-Markt Echte, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld- Echte, OT Echte, Hauptstraße 6, dortiger ReWE-Markt. Zeit: Mittwoch, 16. Juli 2025, 21:35 Uhr. Zwei bisher unbekannte Täter suchen den ReWe-Markt in Echte auf und man wollte einen voll beladenen Einkaufswagen, ohne die Waren zu bezahlen, entwenden. Die Täter schoben den Einkaufswagen zum Ausgang, wo sie von einer Zeugin angesprochen wurden. Daraufhin flüchten die nun Tatverdächtigen ( Beschreibung: männlich, beide ca. 35 Jahre alt mit südeuropäischem Erscheinungsbild)aus dem Markt und laufen in Richtung Ortsmitte von Echte weg. Kunden, die sich zufällig zur Tatzeit am ReWe-Markt aufgehalten haben, und Anwohner aus Echte werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf die Verdächtigen beziehungsweise auf eventuell mitgeführte Fahrzeuge, an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390, zu melden.

