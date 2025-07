Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Pkw stößt mit Motorrad zusammen - Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 04. Juli 2025, 17:42 Uhr

Schwer verletzt wurde am Freitagnachmittag ein Mann am Verteiler Nordstern. Der Kradfahrer kollidierte mit einem Pkw. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Um kurz vor 18:00 Uhr war eine 32-jährige Frau aus Ganderkesee mit ihrem Pkw von der A 44 aus Richtung Ratingen kommend zum Verteiler Nordstern unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 63-Jähiger Düsseldorfer mit seinem Motorrad die B 8 aus Richtung Duisburg kommend und nahm die Ausfahrt in Höhe des Flughafens. An der Kreuzung auf dem Verteiler Nordstern stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Kradfahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 32-Jährige blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Ampelstatus beider Verkehrsteilnehmer ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Nach Zeugenaussage ist die Pkw-Fahrerin bei Rot in den Kreuzungsbereich gefahren.

