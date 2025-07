Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 bei Solingen - Zwei Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt - Lange Sperrung

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 3. Juli 2025, 23:17 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern am späten Abend auf der A 3 bei Solingen in Fahrtrichtung Arnheim wurde ein Mann lebensgefährlich und ein weiterer leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 27 Jahre alter Mann aus Duisburg mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim unterwegs, als er auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der Tank- und Rastanlage Ohligser Heide aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. In der Folge kollidierte er mit dem Jaguar eines 20-jährigen Mannes aus Erkrath, der auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Beide Pkw schleuderten über die Fahrbahn und kollidierten erneut. Aufgrund des zweiten Zusammenstoßes überschlug sich der Jaguar und der Mercedes prallte gegen die rechte Schutzplanke. Ersthelfer befreiten den 27-Jährigen aus dem Fahrzeug. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Jaguar-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte die Spuren. Die Richtungsfahrbahn Arnheim musste bis 06:30 Uhr gesperrt werden.

