POL-D: A 59 bei Langenfeld - Verdacht des versuchten Tötungsdelikts - Mann steuert Pkw mutmaßlich absichtlich in Grünstreifen - Fahrer lebensgefährlich und Frau schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Tatzeit: Samstag, 05. Juli 2025, 23:47 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19-Jähriger Mann mit seiner 18-jährigen Beifahrerin in seinem Pkw auf der A 59 in Richtung Dinslaken unterwegs. In Höhe der Abfahrt Richrath steuerte er das Fahrzeug mutmaßlich absichtlich mit hoher Geschwindigkeit in den Grünstreifen und beschädigte einen Verkehrsleitpfosten. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam in einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche, die Beifahrerin schwere Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

