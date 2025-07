Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Gaststätte - zwei Personen leicht verletzt

Northeim (ots)

37181 Hardegsen/ OT Ellierode, Ahornstraße, Mittwoch, 16.07.2025,18.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Durch eine bislang unbekannte Ursache geriet eine Fritteuse in einer Gastronomieküche in der Ahornstraße in Ellierode am gestrigen Nachmittag in Brand. Die fast 50 alarmierten Feuerwehrkräfte der Feuerwehren aus Hardegsen, Ellierode, Lichtenborn und Uslar konnten den Brand bereits vor Eintreffen der Polizei löschen.

Ein 77-jähriger Mann, welcher sich zum Brandzeitpunkt in der Gaststätte aufhielt, sowie ein 48-jähriger Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt und mussten in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell