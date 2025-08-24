Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Scholtenstraße; Unfallzeit: zwischen 20.08.2025, 18.00 Uhr und 22.08.2025, 12.45 Uhr; Einen schwarzen Audi Q7 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Freitagmittag in der Auffahrt eines Mehrfamilienhauses an der Scholtenstraße, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten links am Stoßfänger beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell