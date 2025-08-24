POL-BOR: Bocholt - Pkw durchwühlt

Borken (ots) - Am 23.08.2025, gegen 04:20 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Abfallbetriebes zu einer Brandentwicklung. Die Brandursache ist unklar. Die Feuerwehr Borken ist vor Ort. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Borken hat die Ermittlungen übernommen. Kontakt für ...

