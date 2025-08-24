PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw durchwühlt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Erftstraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 16.00 Uhr und 23.08.2025, 07.30 Uhr; Zugang zu einem geparkten Pkw verschafft haben sich Unbekannte in Bocholt. Das Fahrzeug stand zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen an der Erftstraße. Die Täter durchwühlten das Innere des Autos, machten allerdings keine Beute. Wie sie hineingelangt sind, ist unklar. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Kreispolizeibehörde Borken
