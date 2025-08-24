Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Thieweg; Unfallzeit:23.08.2025, 08.20 Uhr; Einen weißen Ford Fiesta angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Alstätte. Das Auto stand Samstagmorgen auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Thieweg, als der Unbekannte das Fahrzeug vorn mittig am Stoßfänger beschädigte. Der Flüchtige entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz A-Klasse gehandelt haben. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 60 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, sportlich bekleidet und war auffällig schlank. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell