Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Trickdiebstahl in Seniorenwohnanlage

Velen (ots)

Tatort: Velen, Am Kuhm; Tatzeit: 21.08.2025, 12.30 Uhr;

Am Donnerstag klingelte eine noch unbekannte Frau zur Mittagszeit bei einer Bewohnerin des von der Caritas betriebenen Seniorenheimes an der Straße am Kuhm in Velen. Die Frau gab sich als Caritas-Mitarbeiterin aus und konnte sich so Zutritt zu der Wohnung erschleichen, wo sie die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte. Nachdem die Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass Schmuck sowie eine Schmuckkiste entwendet worden waren. Im selben Wohnheim kam es zu einem weiteren Vorfall. Hier gelang es der Täterin nicht, in die Wohnung zu gelangen. Die Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: klein und korpulent, sprach gebrochenes Deutsch und war bekleidet mit einer weißen Bluse mit einem roten Kreuz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

