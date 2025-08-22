Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Falsche Stromableser entwenden Bargeld

Legden (ots)

Tatort: Legden, Wiesengrund; Tatzeit: 21.08.2025, 14.45 Uhr; Donnerstagnachmittag kam es in Legden an der Straße Wiesengrund zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte männliche Täter. Gegen 14.45 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer Anwohnerin und gab sich als Stromableser aus. Er führte eine blaue Mappe mit sich, verweigerte jedoch auf Nachfrage die Vorlage eines Ausweises. Ungeachtet dessen begab er sich direkt in den Keller des Hauses. Währenddessen betrat ein zweiter Mann, ebenfalls mit einer blauen Mappe, unbemerkt das Wohnhaus. Erst als die Bewohnerin dem vermeintlichen Ableser in den Keller folgte, um zu fragen, wie lange es noch dauern würde, hörte sie auffällige Geräusche aus dem ersten Obergeschoss. Sie rief lautstark, dass sie die Polizei informieren würde. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten aus dem Haus. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie aus einem Nachtschränkchen im Schlafzimmer Bargeld in Höhe von rund 200 Euro. Die Diebe wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 30 - 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, der eine trug ein weißes der andere ein schwarzes T-Shirt. Beide Männer hatten schwarze Haare. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Seien Sie wachsam und lassen Sie möglichst keine Unbekannten ins Haus oder die Wohnung. Immer wieder nutzen Diebe unterschiedlichste Maschen, um Zugang zu erhalten. Ausführliche Informationen dazu gibt es unter www.polizei-beratung.de (sb)

