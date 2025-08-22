PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Falsche Stromableser entwenden Bargeld

Legden (ots)

Tatort: Legden, Wiesengrund; Tatzeit: 21.08.2025, 14.45 Uhr; Donnerstagnachmittag kam es in Legden an der Straße Wiesengrund zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte männliche Täter. Gegen 14.45 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer Anwohnerin und gab sich als Stromableser aus. Er führte eine blaue Mappe mit sich, verweigerte jedoch auf Nachfrage die Vorlage eines Ausweises. Ungeachtet dessen begab er sich direkt in den Keller des Hauses. Währenddessen betrat ein zweiter Mann, ebenfalls mit einer blauen Mappe, unbemerkt das Wohnhaus. Erst als die Bewohnerin dem vermeintlichen Ableser in den Keller folgte, um zu fragen, wie lange es noch dauern würde, hörte sie auffällige Geräusche aus dem ersten Obergeschoss. Sie rief lautstark, dass sie die Polizei informieren würde. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten aus dem Haus. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie aus einem Nachtschränkchen im Schlafzimmer Bargeld in Höhe von rund 200 Euro. Die Diebe wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 30 - 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, der eine trug ein weißes der andere ein schwarzes T-Shirt. Beide Männer hatten schwarze Haare. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Seien Sie wachsam und lassen Sie möglichst keine Unbekannten ins Haus oder die Wohnung. Immer wieder nutzen Diebe unterschiedlichste Maschen, um Zugang zu erhalten. Ausführliche Informationen dazu gibt es unter www.polizei-beratung.de (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:19

    POL-BOR: Heek-Nienborg - Diesel entwendet

    Heek (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Ressberg; Tatzeit: zwischen 20.08.23025, 21.00 Uhr und 21.08.2025, 14.00 Uhr; Rund 170 Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Heek-Nienborg aus mehreren Fahrzeugen abgezapft. Die Baumaschinen hatten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag auf einem Grundstück an der Straße Ressberg gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:18

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Westend; Unfallzeit: 21.08.2025, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr; Einen grauschwarzen VW T-Roc angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz am Westend vor einem Verbrauchermarkt, als der Unbekannte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:17

    POL-BOR: Bocholt - Drei Pkw mutwillig zerkratzt

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Casinowall; Tatzeit: 21.08.2025, zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr; Einen roten Nissan Juke, einen grauen Renault Clio und einen weißen Nissan mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Die Fahrzeuge hatten am gestrigen Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr in einer Tiefgarage an der Straße Casinowall gestanden. Dort zerkratzte der Täter die Autos rundherum mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren