POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Westend; Unfallzeit: 21.08.2025, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr; Einen grauschwarzen VW T-Roc angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz am Westend vor einem Verbrauchermarkt, als der Unbekannte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
