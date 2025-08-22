PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit" Rund 15 Prozent fuhren zu schnell

Kreis Borken (ots)

123 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über den Amtsvennweg in Gronau. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 16 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 7345 Fahrzeugen. Rund 15 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 11 Fahrverboten, 241 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 825 Verwarngeldern. Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Nordkreis - innerorts mit 69 bei maximal erlaubten 30 km/h auf der Vennstraße in Gronau-Epe. Südkreis - innerorts mit 99 statt maximal erlaubten 50 km/h in Bocholt-Hemden an der Hamalandstraße - außerorts mit 111 statt maximal erlaubten 50 km/h in Isselburg auf der L606. Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 14:27

    POL-BOR: Borken - Radfahrer und E-Scooter kollidieren

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, An der Aa; Unfallzeit: 20.08.23025, 20.40 Uhr; Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr kam es in Borken zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Borken leichte Verletzungen erlitt. Die Frau befuhr den Radweg an der Borkener Aa zwischen dem Nordring und der Montessori-Schule. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Die Borkenerin stürzte, ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:26

    POL-BOR: Schöppingen-Gemen - Einbruch in Werkstatt

    Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen-Gemen, Gemen; Tatzeit: zwischen 20.08.2025, 20.00 Uhr und 21.08.2025, 07.30 Uhr, In eine Werkstatt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Schöppingen in der Bauerschaft Gemen. Die Einbrecher öffneten in der Donnerstagnacht gewaltsam ein Schloss des Eingangstores und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die Unbekannten entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:26

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Sporthalle

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Burgstraße; Tatzeit: zwischen 15.08.2025 und 18.08.2025; In die Räumlichkeiten einer Sporthalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Burgstraße. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, wie die Einbrecher in die Turnhalle gelangten. Im Inneren durchwühlten sie zwei Schränke, entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren