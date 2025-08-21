Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer und E-Scooter kollidieren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, An der Aa; Unfallzeit: 20.08.23025, 20.40 Uhr; Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr kam es in Borken zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Borken leichte Verletzungen erlitt. Die Frau befuhr den Radweg an der Borkener Aa zwischen dem Nordring und der Montessori-Schule. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Die Borkenerin stürzte, während sich der unbekannte Radfahrer von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 20 - 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, er trug dunkle Kleidung. Am Lenker des Rades befand sich eine Fahrradtasche. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

