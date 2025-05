POL-WES: Kreis Wesel - Polizei zieht positive Bilanz zu Einsätzen beim Tanz in den Mai

Schermbeck (ots) - Am 01.05.2025 kam es in Schermbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Ein 35-jähriger Mann aus Rhede befuhr den Klosterweg (K13) in Fahrtrichtung Dämmerwalder Straße. In einer Linkskurve verlor der 35-Jährige, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Durch den ...

