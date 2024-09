LPI-GTH: Vermisste Person durch Polizeieinsatz aufgegriffen

Eisenach (ots) - Am Samstag fuhr eine 15-jährige Kleinkraftradfahrerin von Herleshausen in Richtung Eisenach. Aufgrund von Nässe verlor sie die Kontrolle über das Kleinkraftrad, kam ins Rutschen und stürzte in der Folge. Dabei wurde sie leicht verletzt und ins Klinikum Eisenach zur weiteren Untersuchung und Behandlung verbracht. (anh) Rückfragen bitte an: ...

