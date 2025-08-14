PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250814-3. Vermisstenfahndung nach 40-Jährigem aus Hamburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 13.08.2025, Abendstunden

Ort: Hamburg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 40-jährigen Tomasz Samulak und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Bekannte letztmalig gestern Abend Kontakt zu dem 40-Jährigen, seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Da die Polizei von einer Eigengefährdung des Mannes ausgeht und die bisherigen Such- sowie Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, erließ eine Richterin einen Beschluss zur öffentlichen Fahndung nach dem Vermissten. Dieser war zuletzt bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer Jeans. Zudem trug er eine Sonnenbrille und führte einen Rucksack sowie eine rote Umhängetasche mit sich. Der Vermisste hält sich in der Regel vermehrt im Hamburger Norden auf.

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 144) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

