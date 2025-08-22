PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Pkw mutwillig zerkratzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Casinowall; Tatzeit: 21.08.2025, zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr; Einen roten Nissan Juke, einen grauen Renault Clio und einen weißen Nissan mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Die Fahrzeuge hatten am gestrigen Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr in einer Tiefgarage an der Straße Casinowall gestanden. Dort zerkratzte der Täter die Autos rundherum mit einem spitzen Gegenstand und verursachte einen Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

