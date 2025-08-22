POL-BOR: Heek-Nienborg - Diesel entwendet
Heek (ots)
Tatort: Heek-Nienborg, Ressberg; Tatzeit: zwischen 20.08.23025, 21.00 Uhr und 21.08.2025, 14.00 Uhr; Rund 170 Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Heek-Nienborg aus mehreren Fahrzeugen abgezapft. Die Baumaschinen hatten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag auf einem Grundstück an der Straße Ressberg gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
