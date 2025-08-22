PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Diesel entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Ressberg; Tatzeit: zwischen 20.08.23025, 21.00 Uhr und 21.08.2025, 14.00 Uhr; Rund 170 Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Heek-Nienborg aus mehreren Fahrzeugen abgezapft. Die Baumaschinen hatten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag auf einem Grundstück an der Straße Ressberg gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

