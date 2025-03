LPI-SHL: Freie Plätze für den Schnuppertag in der Polizeiinspektion Hildburghausen - Jetzt noch anmelden!

Landespolizeiinspektion Suhl

Du interessierst dich für den Polizeiberuf und bist zwischen 13 und 25 Jahre alt? Dann haben wir genau das Richtige für Dich! Am 19.03.2025 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr hast Du die Möglichkeit einen Tag lang Polizeiluft in der Polizeiinspektion Hildburghausen zu schnuppern! Wir zeigen Dir die Dienststelle und stellen Dir die Vielseitigkeit des Polizeiberufes und einen Teil unserer Aufgaben und Arbeitsbereiche vor. Es erwarten Dich spannende Einblicke in den Beruf des Polizisten und wir verraten Dir alles rund um Deinen Weg in die Ausbildung oder in das Studium. Zudem wirst Du die einmalige Gelegenheit haben, unsere Hundeführer mit ihren Hunden in Aktion zu erleben, Eindrücke von unserer Ausrüstung zu erhalten und zu sehen, wie Spuren gesucht und gesichert werden. Melde Dich noch bis Montag, den 17.03.2025, per E-Mail (nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de) an. Wir freuen uns auf Dich!

