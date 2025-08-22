POL-BOR: Stadtlohn - Pkw mutwillig zerkratzt

Legden (ots) - Tatort: Legden, Wiesengrund; Tatzeit: 21.08.2025, 14.45 Uhr; Donnerstagnachmittag kam es in Legden an der Straße Wiesengrund zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte männliche Täter. Gegen 14.45 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer Anwohnerin und gab sich als Stromableser aus. Er führte eine blaue Mappe mit sich, verweigerte jedoch auf Nachfrage die Vorlage eines Ausweises. ...

