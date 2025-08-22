PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw mutwillig zerkratzt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Professor-Kötting-Straße; Tatzeit: zwischen 20.08.2025, 18.30 Uhr, und 21.08.2025, 07.55 Uhr; Einen grauen VW Golf mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Stadtlohn. Das Auto stand in der Nacht zum Donnerstag auf einem Parkplatz an der Professor-Kötting-Straße. Dort zerkratzte der Unbekannte den Pkw an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:23

    POL-BOR: Legden - Falsche Stromableser entwenden Bargeld

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Wiesengrund; Tatzeit: 21.08.2025, 14.45 Uhr; Donnerstagnachmittag kam es in Legden an der Straße Wiesengrund zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte männliche Täter. Gegen 14.45 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer Anwohnerin und gab sich als Stromableser aus. Er führte eine blaue Mappe mit sich, verweigerte jedoch auf Nachfrage die Vorlage eines Ausweises. ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:19

    POL-BOR: Heek-Nienborg - Diesel entwendet

    Heek (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Ressberg; Tatzeit: zwischen 20.08.23025, 21.00 Uhr und 21.08.2025, 14.00 Uhr; Rund 170 Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Heek-Nienborg aus mehreren Fahrzeugen abgezapft. Die Baumaschinen hatten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag auf einem Grundstück an der Straße Ressberg gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:18

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Westend; Unfallzeit: 21.08.2025, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr; Einen grauschwarzen VW T-Roc angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz am Westend vor einem Verbrauchermarkt, als der Unbekannte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren