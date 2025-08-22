POL-BOR: Stadtlohn - Pkw mutwillig zerkratzt
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Professor-Kötting-Straße; Tatzeit: zwischen 20.08.2025, 18.30 Uhr, und 21.08.2025, 07.55 Uhr; Einen grauen VW Golf mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Stadtlohn. Das Auto stand in der Nacht zum Donnerstag auf einem Parkplatz an der Professor-Kötting-Straße. Dort zerkratzte der Unbekannte den Pkw an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
