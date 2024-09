Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randaliert und Polizisten beleidigt

Rülzheim (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr wurde die Polizei Germersheim zu einem streitenden Pärchen in Rülzheim gerufen. Vor Ort mussten beide durch den Rettungsdienst behandelt werden, da sie sich jeweils selbst verletzt hatten. Sie mussten beide aufgrund ihrer psychischen Verfassung in einer Fachklinik vorgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung vor Ort wurden die Polizisten durch die 24-Jährige aus Speyer mehrfach unflätig beleidigt u.a. auch durch Zeigen des Mittelfingers. Es wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

